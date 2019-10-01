Avukatı öldüren müteahhit şok ifade: 'Ailesiyle aramda tek diyalog...'

Ümraniye’de 8 Temmuz 2019 tarihinde avukat Hüseyin Yama (38), inşaat ofisine gittiği müteahhit Mehmet Sabri K. (65) tarafından başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Sabri K. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Davanın Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sabri K. cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden avukat Hüseyin Yama’nın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. İstanbul Barosu adına İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Emre Elçi, Abdullah Onur Eyüboğlu ve Gökmen Dumlu'da duruşmaya katıldı.

"ELİMİ SİLAHA ATMAMLA PATLAMASI BİR OLDU"

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Sabri K., maktul Hüseyin Yama’nın olay günü stajyeriyle birlikte iş yerine geldiğini söyleyerek, “Birlikte yemek yedik, çay içtik. Bir müddet maktulün misafirlerini bekledik. Onun misafirleri gelecekti, müşteri getirecekti. Birlikte bir arsaya bakacaktık. Müşteriler gelmeyince ve stajyer kız sıkılınca kıza, ‘sen yukarıdaki ablanın yanına git’ dedim. Sekretere de, ‘kızım gelen giden yok, bize kahve getir, içelim’ dedim. Kahveyi getirdi, ben içtim. Maktul henüz kahvesini içmemişti, telefonla uğraşıyordu. Maktule, ‘sen de kahveni iç, hadi gidelim’ dedim. O gün hava çok sıcaktı. Sabahleyin geldiğimde ruhsatlı silahımı çekmeceye bırakmıştım. Eve gideceğimiz için silahımı almam gerekiyordu. Tabancayı çekmeceden çıkardım. Gömleğimin için saklayacak şekilde koyacaktım. Maktul göz ucuyla ‘abi bakabilir miyim’ dedi. Ben de silahın horozunu kalkık görünce hem horozunu indireyim hem de şarjörünü çıkarıp boş olarak maktule vereyim diye düşündüm. Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Patlama sesiyle maktulün vurulduğunu gördüm. Şok oldum, hemen yukarı fırladım” dedi.

"KASTEM ÖLDÜRMEDİM, BERAATİMİ İSTERİM"

Polis ve ambulansı aradığını söyleyen sanık, “Stajyeri odaya girmek istedi. Maktulü o haliyle görmesini istemedim. 20 lira cebine koydum ve ‘dolmuşa bin git’ dedim. Ben kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi isterim” dedi.

"MAKTUL AİLESİYLE ARAMDA TEK DİYALOG KAPISIYDI"

Maktulün ailesini 2013 yılından beri tanıdığını söyleyen sanık, “Maktulün ailesinden arsa aldım, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. Maktulün ağabeyi Hasan Yama benden sözleşme için 30 bin lira komisyon almıştı. Babasından gizleyerek aldı. Babası öğrenince ailesiyle arasında anlaşmazlık çıktı. Daha sonra babası benim yalan söylediğimi düşünerek bana cephe aldı, proje aşamasında inşaatımızı durdurdu. Ben babayla oğul arasında kaldım. Maktulün babası projeyi durdurunca ben maktulün babasına fazladan 1 daire verdim. Maktul ailesiyle benim aramdaki tek diyalog kapısıydı” diye konuştu.

"OĞLUMU PLANLI ŞEKİLDE ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Bunun üzerine söz alan Hüseyin Yama’nın babası İlyas Yama, “Suç tarihinde memleketteydim. Sanık oğlumu kasten, planlı ve programlı şekilde öldürmüştür. Söylediklerinin hepsi yalandır. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılsın” dedi.

"ARALARINDA HUSUMET VARDI"

Hüseyin Yama’nın eşi Nurdan Yama ise, “Ben olayın kazayla olduğunu düşünmüyorum. Ev nedeniyle sanıkla eşim ve ailesi arasında husumet vardı. Eşim sanıkla görüşmeye gideceğini bana söylemedi” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç tarihinde sanığın telefonuyla aradığını beyan ettiği 155 ve 112 telefon numaralarının bağlı olduğu Ümraniye İlçe Emniyet müdürlüğü ve İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne müzekkere yazılarak, sanığa ait ses kaydının çözümünün istenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.