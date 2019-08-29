Ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Annesiyle PTT şubesine gelen Yasin Kaba, demir sandalyeye oturdu. Ancak çocuğun sol ayağı, demir sandalyeler arasındaki boşluğa sıkıştı. Annesi ve çalışanlar, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, demirleri keserek, Yasin'in ayağını kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Yasin Kaba daha sonra annesiyle evine gitti.
4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.