Ayağı yaralı 400 bin diyabet hastası var

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Yapılan son araştırmalara göre erişkin yaş grubunun neredeyse yüzde 15’i diyabet hastası. Mevcut hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ayak sorunları görülürken, bu hastaların da beşte birinde ayak yarası söz konusu. Başka bir deyişle, Türkiye’de ayağında yarası olan 400 bine yakın diyabet hastası mevcut. Maalesef rakam çok büyük. Üstelik bacağı kesilen hastaların üç yıllık yaşam beklentisi sadece yüzde 50 civarında. Bu birçok kanser türünden daha kötü bir oran. Bu durumda olan 25 bin civarında hasta var.”



‘Ayağına iyi bak’



Hastalığa karşı kan, şeker düzeyinin kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul şöyle devam etti: “Yüksek kan şekeri düzeyi, ne yazık ki, hem sinir sisteminde, hem de damar sistemimizde ciddi bozukluklara yol açıyor. Ayaklardaki sinirsel iletimin bozulması ayak kaslarının ve kemiklerinin yapılarının bozulmasına, ayrıca his kaybına neden oluyor. . Diyabet hastalığının damarlarda oluşturduğu tahribata bağlı olarak ayaklarındaki kan dolaşımı bozuluyor ve yaralar yeterli hızda iyileşemiyor. Özellikle yara açıldıktan sonra infeksiyon gelişiyor ve ayak kayıplarının yüzde 60’ı bu infeksiyon nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu soruna karşı ‘Ayağına iyi bak’ kampanyasını başlattık. Kampanyanın büyümesi toplumdaki farkındalığın artmasının sağlanması için önemli. ”