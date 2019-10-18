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18.10.2019 - 17:47 | | DHA

Ayağına çivisi batan tahtayla hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki Samed B., ayağına çivisi batan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ayağına çivisi batan tahtayla hastaneye kaldırıldı

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İpekyolu mahallesinde evinin önünde oynayan Samed B., üzerinde çivi bulunan tahtanın üzerinde bastı. Basmanın etkisiyle tahtadaki çivi, Samed'in çocuğun ayakkabısını delip sol ayağına saplandı.

Ailesi, acı içinde kıvranan oğullarının yanına koşarken, olay yerine gelen sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri, Samed'in bastığı tahta parçasını bir kısmın kesmesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ayağındaki çivi çıkarılan Samed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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