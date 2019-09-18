18.09.2019 - 11:10 | | DHA
AyaÄŸÄ±ndaki elektronik kelepçe sinyal verdi; böyle bulundu!
Ä°stanbul Esenyurt'ta, ev hapsinde bulunan bir kiÅŸinin, yerinden ayrÄ±lmasÄ±yla ayaÄŸÄ±ndaki elektronik kelepÃ§enin sinyal verdi. Polis harekete geÃ§erek, ÅŸÃ¼pheliyi bir apartmanÄ±n merdiveninde kendinden geÃ§miÅŸ halde buldu. UyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ÅŸÃ¼pheli, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, Merkez Mahallesi 1154 Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, ev hapsinde bulunan adÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸinin, evinden ayrÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ayaÄŸÄ±ndaki elektronik kelepÃ§e sinyal verdi. Bunun Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti. Sinyalin geldiÄŸi noktaya giden polis ekipleri ÅŸÃ¼pheliyi, bir apartmanÄ±n merdivenlerinde kendinden geÃ§miÅŸ olarak buldu.
BaÅŸÄ±na su dÃ¶kÃ¼lerek kendine gelmesi saÄŸlanan ÅŸÃ¼pheli, polislere uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelinin polisteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
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