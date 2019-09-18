Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, Merkez Mahallesi 1154 Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, ev hapsinde bulunan adÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸinin, evinden ayrÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ayaÄŸÄ±ndaki elektronik kelepÃ§e sinyal verdi. Bunun Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti. Sinyalin geldiÄŸi noktaya giden polis ekipleri ÅŸÃ¼pheliyi, bir apartmanÄ±n merdivenlerinde kendinden geÃ§miÅŸ olarak buldu.

BaÅŸÄ±na su dÃ¶kÃ¼lerek kendine gelmesi saÄŸlanan ÅŸÃ¼pheli, polislere uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelinin polisteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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