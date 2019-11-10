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10.11.2019 - 13:37 | | DHA

Ayakkabı hırsızları böyle görüntülendi!

İstanbul Küçükçekmece’de, 18 yaşından küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde duran ayakkabıları çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayakkabı hırsızları böyle görüntülendi!

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Yeni Mahallede bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokağa gelen 13-14 yaşlarındaki 3 çocuk, bir süre binaları kontrol etti. Ardından biri bina kapısındaki ayakkabıları gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli kapüşonuyla yüzünü gizleyerek, bahçe kapısından içeri girdi.

Ayakkabıları giysisinin içerisine gizleyen çocuk daha sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

Bu pidenin porsiyonu bir metreKaradeniz’in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri.
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