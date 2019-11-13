Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında flaş gelişme!

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Mısır'da antik piramitlerin önünde ve Kudüs'teki kutsal noktalara giden ve burada çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de fotoğraf çektirerek tepkilere neden olmuştu. Ayasofya'ya tesettürle girip çarşafını kaldırarak poz veren Papen, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı.

Papen, "Türkiye'nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya'daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz... Bekçileri haricinde insanları çok çekici... Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz" yorumunu paylaşmıştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Türkiye turları arasında Kapadokya'ya da giden mankenin verdiği pozlar arasında Türk bayrağının üstüne yattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve büyük tepkilere neden olmuştu. Türk bayrağına ve kutsal mekanları aşağıladığı gerekçesiyle 20 kişi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, Papen'in Ayasofya'da cinsel organını gösterir şekilde fotoğraf çektirdiği, yine mankenin Kapadokya'da şanlı Türk bayrağını ayaklar altına alarak çıplak bir vaziyette fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşmasına dikkat çekildi.

Marisa Papen'in paylaştığı fotoğraflarla Türk bayrağını ve kutsal değerleri aşağıladığı anlatılan şikâyet dilekçesinde manken hakkında kamuoyu davası ve uluslararası soruşturma yapılması talep edildi. Savcılık şikâyetin ardından Belçikalı model hakkında soruşturma başlattı.