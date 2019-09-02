Aybike Esin Tumluer kimdir?

Aybike Esin Tumluer'in 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı. Haberi, Onur Akay internet sitesi üzerinden duyurdu.

AYBÜKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Seren Şirince ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı İlişki Durumu Karışık dizisinde çocuk bakıcısı Gülendam karakteri ile adını duyuran Aybike Esin Tumluer 1988 doğumlu. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Aybike Esin Tumluer'in adı Atlas Karan oldu.