MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında?
03.08.2019 - 14:20

Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında?

Bir dönem yer aldığı Söz dizisi ile büyük çıkış yakalayan Aybüke Pusat ile ilgili bilgiler hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Aybüke Pusat kaç yaşında? İşte Aybüke Pusat'ın yer aldığı diziler...

Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında?

Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 

2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır. Şimdi Furkan Andıç ile başrollerini paylaştığı Her Yerde Sen dizisinde rol almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2014 Medcezir - Elif

2015-2016 O Hayat Benim - Zeynep

2016 Familya - Su Beyoğlu

2017 Söz - Bahar Kutlu Karasu

2018 Şahin Tepesi - Verda Özden

2019- Her Yerde Sen - Selin Sever

FİLMLER

2019  Kapı - Nardin

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var...Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 kız arkadaş el ele inşaattan atlamıştı... Yeni gelişme!

2 kız arkadaş el ele inşaattan atlamıştı... Yeni gelişme!

İran askerleri kaçakçıların üzerine ateş açtı: 1 ölü

İran askerleri kaçakçıların üzerine ateş açtı: 1 ölü

PKK'ya bir darbe daha! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

PKK'ya bir darbe daha! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Trafik kazasında ölen emekli tuğgeneral için son görev

Trafik kazasında ölen emekli tuğgeneral için son görev

Sıradaki Haber