Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında?

Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır.

2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır. Şimdi Furkan Andıç ile başrollerini paylaştığı Her Yerde Sen dizisinde rol almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2014 Medcezir - Elif

2015-2016 O Hayat Benim - Zeynep

2016 Familya - Su Beyoğlu

2017 Söz - Bahar Kutlu Karasu

2018 Şahin Tepesi - Verda Özden

2019- Her Yerde Sen - Selin Sever

FİLMLER

2019 Kapı - Nardin