Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında?
Bir dönem yer aldığı Söz dizisi ile büyük çıkış yakalayan Aybüke Pusat ile ilgili bilgiler hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Aybüke Pusat kaç yaşında? İşte Aybüke Pusat'ın yer aldığı diziler...
Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir.
2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır.
2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır. Şimdi Furkan Andıç ile başrollerini paylaştığı Her Yerde Sen dizisinde rol almaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2014 Medcezir - Elif
2015-2016 O Hayat Benim - Zeynep
2016 Familya - Su Beyoğlu
2017 Söz - Bahar Kutlu Karasu
2018 Şahin Tepesi - Verda Özden
2019- Her Yerde Sen - Selin Sever
FİLMLER
2019 Kapı - Nardin