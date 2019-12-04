04.12.2019 - 10:01 |
Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında? Aybüke Pusat biyografisi
Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, daha sonra aldığı oyunculuk tekliflerinin ardından oyunculuk kariyerine adım atmıştır. İlk rol aldığı dizi olan Medcezir dizisinde Elif karakterine hayat veren güzel oyuncu, O Hayat Benim, Familya, Söz gibi dizilerde rol aldı. İşte Aybüke Pusat hakkında merak edilenler...
Aybüke Pusat 1995 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservaturarı Bale Bölümünden mezun olan Aybüke Pusat daha sonra Anadolu Üniversitesi İşlteme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında aldığı üçüncülüğün ardından oyunculuk teklifleri alan güzel oyuncu Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini ise Medcezir adlı dizide hayat verdiği Elif karakteri ile canlandırmıştır.
AYBÜKE PUSAT DİZİLERİ
2014 Medcezir (Elif)
2015-2016 O Hayat Benim (Zeynep)
2016 Familya (Su Beyoğlu)
2017-2018 Söz (Bahar Kutlu Karasu)
2018 Şahin Tepesi (Verda Özden)
2019 Her Yerde Sen (Selin Sever Erendil)
FİLM
2019 Kapı (Nardin)
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