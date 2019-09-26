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26.09.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Ayda 200 bin TL rüşvet maaşı!

İstanbul Aksaray’daki gece kulüplerine yapılacak baskınları önceden sızdıran 11 polisten 3’ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayda 200 bin TL rüşvet maaşı!

“Davetsiz misafirlerin var, bir saate kader gelecekler” diyerek mekan sahiplerine baskınları haber veren polislerin, aylık 150-200 bin liralık bir rüşvet çarkının içinde olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 30’a yakın polisin daha takip altına alındığı da belirtiliyor.

Para karşılığı bilgi

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince başlatılan soruşturma önceki hafta operasyona dönüşmüş, takibe alınan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 5 polisle birlikte 8 erkete ve 9 eğlence yeri sahibi gözaltına alınmıştı. Köstebek polislerden E.Ç, R.U, ve A.M.G. tutuklanırken, M.S.Ç. ve H.S. isimli 2 polis hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 6 polis de tutuksuz yargılanacak. Erkete şebekesiyle irtibatlı  11 polis açığa alındı. Operasyonel bilgi sızdıran polislerin, uyuşturucu, kaçak içki, kaçak konsomatris çalıştırma, kumar ve Kabahatlar Kanunu’na aykırı işleri örtbas ettikleri belirlenirken, polislerin bu işlemler karşılığında aylık 150-200 bin liralık rüşvet aldıkları ortaya çıkarıldı.

Garson dağıtmış

Aksaray’daki 9 ayrı mekân sahibinden haftalık olarak toplanan rüşvetin, bir kebapçıda garson olarak çalışan E.A. ve A.A. isimli abi, kardeş 2 erkete tarafından köstebek polislere dağıtıldığı belirlendi. Köstebekleri rüşvete bağlayan 9 gece kulubü sahibi de tutuklandı. Erkete şebekeleri üzerinden irtibatlı olduğu belirlenen köstebek polis sayısının 30 civarında olduğu bildirildi.

 

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