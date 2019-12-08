Aydın, 12 ay gerçek cazibenin başkenti

Lansmanda şehrin antik kentleri, birbirinden değerli otları, dillere destan inciri, kestanesi, zeytin ve zeytinyağında önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı. Aydın’ın böylesine doğal güzelliklerle donatılması, son zamanlarda dünyada hızla gelişen “Vegan Turizmi”nin de ilgisini çekiyor. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanındaki gastronomi meraklısı veganlara, “Gelin buradaki doğal güzellikleri yerinde tadın” mesajı iletildi. Dünya çapında bir tanıtım planı yapan Aydın Valiliği, hazırladığı reklam filmleriyle sesini öncelikli olarak Asya pazarına duyurmak istiyor.