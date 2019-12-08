08.12.2019 - 07:50 | | MİLLİYET EGE
Aydın, 12 ay gerçek cazibenin başkenti
Turizm sektöründe deniz kum ve güneşle anılan Aydın, 12 ay boyunca cazibe başkenti olmak için kolları sıvadı. “Gün Aydın’la Başlar” sloganıyla yola çıkan Vali Yavuz Selim Köşger önderliğinde, “Korumar Hotel De Luxe’de Aydın Tanıtım Lansman Etkinliği” gerçekleştirildi.
Lansmanda şehrin antik kentleri, birbirinden değerli otları, dillere destan inciri, kestanesi, zeytin ve zeytinyağında önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı. Aydın’ın böylesine doğal güzelliklerle donatılması, son zamanlarda dünyada hızla gelişen “Vegan Turizmi”nin de ilgisini çekiyor. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanındaki gastronomi meraklısı veganlara, “Gelin buradaki doğal güzellikleri yerinde tadın” mesajı iletildi. Dünya çapında bir tanıtım planı yapan Aydın Valiliği, hazırladığı reklam filmleriyle sesini öncelikli olarak Asya pazarına duyurmak istiyor.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.