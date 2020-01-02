MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aydın polisi geçit vermedi
ABONE OL
02.01.2020 - 15:18 | | İHA

Aydın polisi geçit vermedi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan operasyon ile bir change şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek piyasaya süren iki kişi yakalanırken, çenç yapılmış 6 adet lüks araca da el konuldu.

Aydın polisi geçit vermedi

Aydın il merkezinde özellikle lüks otomobillerde change yapıp araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek piyasaya süren 2 kişiyi takibe alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri A.Ö. ve K.Ç. isimli şahısları takibe aldı. Uzun süren takip sonucu operasyon başlatan ekipler A.Ö. ve K.Ç.’yi gözaltına aldı. Bu arada şehrin değişik bölgelerinde bulunan change yapılmış 6 adet lüks otomobil de polis tarafından çekilerek yediemin parkına çekildi. Haklarında düzenlenen evraklarla zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bu arda Aydın Asayiş Şubesi tarafından 2019 yılında yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranan 6 bin 170 kişi yakalanarak adalete teslim edilirken, fuhşun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda da efeler ilçe merkezinde fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 67 ev kapatıldı. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

    Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktıİstanbul’da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ ölümle bitti!

    Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ ölümle bitti!

    Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

    Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

    Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

    Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

    Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

    Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

    Sıradaki Haber