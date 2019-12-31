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31.12.2019 - 00:42 | | AA

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

 

Tekağaç Burnu açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu 30 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
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