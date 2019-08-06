MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAydın'da feci kaza: 1 ölü
06.08.2019 - 15:54| DHA

Aydın'da feci kaza: 1 ölü

Aydın'da, kontrolden çıkarak refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ferdi Demir (39) öldü, yanındaki eşi Candan Demir (37) ise yaralandı.

Aydın'da feci kaza: 1 ölü

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Aydın- Muğla karayolunda Yenipazar ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Muğla'dan Aydın'ın Efeler ilçesi yönüne giden Ferdi Demir yönetimindeki 48 R 5292 plakalı hafif ticari araç, önce refüje, ardından yön tabelalarının bulunduğu direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ferdi Demir ve eşi Candan Demir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arından Demir çifti, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Ferdi Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi Candan Demir'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduİstanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lüks otomobil TIR'a çarptı!

Lüks otomobil TIR'a çarptı!

Kontrolden çıkan otomobil devrildi!

Kontrolden çıkan otomobil devrildi!

Yolu şaşıran sürücü 3 metrelik duvardan uçtu!

Yolu şaşıran sürücü 3 metrelik duvardan uçtu!

Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber