20.11.2019 - 16:00 | | AA
Aydın'da FETÖ'den aranan kişi yol denetiminde yakalandı
Aydın'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kişi yol denetiminde yakalandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yol denetiminde bir otomobili durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde Ç.K adlı kişi hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Ç.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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