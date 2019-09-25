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25.09.2019 - 10:53 | | AA

Aydın'da İlginç anlar! Bir anda denize sürüklendi

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.

Aydın'da İlginç anlar! Bir anda denize sürüklendi

İlçede gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Cumhuriyet ve 19 Mayıs caddeleri ile Atatürk, İnönü, Adnan Menderes bulvarları ve ilçe merkezindeki ana arterlerde rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yollarda önlemlerini artırdı.

Öte yandan, sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.

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Aydın'da ilginç anlar! Bir anda denize sürüklendiAydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.
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