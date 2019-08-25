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25.08.2019 - 18:17| İHA

Aydın'da rekor sıcaklık! 37 derece ile başladı

Aydın güne 37 derece sıcaklıkla başlarken, sıcaklık öğleden sonra 40 derecenin altına düşmüyor

Aydın'da rekor sıcaklık! 37 derece ile başladı

Aydın’da hafta sonu etkili olan sıcaklar nedeniyle imkanı olanlar şehri terk etti. Deniz kenarına ya da yaylara çıkma imkanı olmayanlar da evlerinden dışarı çıkmayınca gündüz saatlerinde şehir adeta hayalet şehre döndü. Denize kıyısı olmayan ilçelerde ve Efeler merkezde sakin bir gün yaşanırken, Kuşadası ve Didim’de vatandaşlar denize akın etti.

Aydında rekor sıcaklık 37 derece ile başladı



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri özellikle incir üretimi için elzem olan sıcaklıkların bir hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bir hafta sonra da sıcaklıkların sadece gün ortasında etkili olacağını belirttiler.

Dedebağ hayrı için kazanlar 737. kez kaynatıldıAydın’ın Karacasu ilçesinde Anadolu’nun en eski geleneklerinden biri olan Dedebağ Keşkek Hayrı'nın 737’ncisi 25 bine yakın vatandaşın katılımıyla yapıldı.
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