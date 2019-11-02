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02.11.2019 - 14:09 | | DHA

Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde, 'silahlı suç örgütü kurmak ve üye olmak' gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı tehdit, yağma, hakkı olmayan yere tecavüz, mala zarar verme ve kasten yaralama' gibi suçları işledikleri tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Salı günü harekete geçen ekipler, 'Kelepçe' adı verilen operasyonda, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 13 şüpheliden F.T., R.T., İ.B., S.A., K.A., M.D., M.K., B.A., M.A.,B.D., R.K. ve T.A. gözaltına alınırken; E.U. ise adreste bulunmadı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 55 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 sahte sürücü belgesi, çok sayıda doküman, 25 başka kişilere ait senet ve fotokopisi, 31 başka kişilere ait tapu senedi ve fotokopisi ve 22 çek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T., R.T., K.A. ve T.A tutuklandı. 8 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.U.'nun arandığı belirtildi.

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