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05.08.2019 - 03:34| AA

Aydın'da trafik kazası! 1 ölü 2 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası! 1 ölü 2 yaralı

 

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 ZG 269 plakalı hafif ticari araç, 1. Yol Kavşağı'nda refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, refüje çıkarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydında trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki 20 yaşındaki Oğuzhan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydında trafik kazası 1 ölü 2 yaralı


Aydında trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

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