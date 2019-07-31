MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞaşırtan iddia! Evine geceleri gökyüzünden ışık süzülüp...
31.07.2019 - 09:27| İHA

Şaşırtan iddia! Evine geceleri gökyüzünden ışık süzülüp...

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi’nde yaşayan Rüzgar Ailesi, evlerinin bahçesine geceleri gökyüzünden ışık süzüldüğünü görünce ışığın düştüğü yere mezar yaptırdı. Evin avlusunda iyi bir zatın mezarı olduğunu inanan köylüler, her Cuma evin avlusunda dua ediyorlar.

Şaşırtan iddia! Evine geceleri gökyüzünden ışık süzülüp...

Edinilen bilgiye göre; Kocagür Mahallesi’nde yaşayan Rüzgar Ailesi, bazı geceleri evlerinin avlusuna gökyüzünden ışık süzüldüğünü gördü. Olayı çevredeki diğer komşuların da şahit olması üzerine evin avlusunda iyi bir zatın mezarı olduğuna inanan aile avlunun o bölümünü çevirdi. Hayırsever bir vatandaşın desteği ile ışıklanan yere mezar yaptıran aile, Cuma ve kandil gecelerinde avlularında yaptırdıkları mezarın başında dua ediyor.

İlginç olayın aile büyükleri tarafından görüldüğünü ve evlerinin hemen 30-40 metre ilerisinde ‘İncir Dede’ adında bir mezar daha bulunduğunu belirten aile fertlerinden Nergis Rüzgar, “Büyüklerimiz buraya bazı geceleri nur gibi ışık indiğini görmüş. Sürekli tekrarlayan olayı çevredeki diğer insanlar da görünce burada iyi bir zatın mezarı olduğuna inanmışlar. Hayırsever birinin desteği ile ışığın indiği yere mezar yaptırıldı. Herkes burada Allah dostu birinin mezarı olduğuna inanıyor. Evimizin karşısındaki mezara ‘İncir Dede’ deniyordu. Bu mezarda yattığı inanılan zatın da ‘Zeytin dede’ olduğu söylendi. Bizler de saygı duyup mübarek gün ve geceler de dua ediyoruz. Avluda mezar yaptırdığımız yeri de kullanmıyoruz” dedi.

Şaşırtan iddia Evine geceleri gökyüzünden ışık süzülüp...

Böyle hırsızlık görülmediBursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL ek sınav başvuruları için son gün ne zaman?

AÖL ek sınav başvuruları için son gün ne zaman?

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Yedi Bela Hüsnü filmi kaç yılında çekildi?

Yedi Bela Hüsnü filmi kaç yılında çekildi?

Ahtapot Köpek Balığı 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ahtapot Köpek Balığı 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber