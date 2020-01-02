02.01.2020 - 09:29 | | DHA
Aydos Ormanı yer yer beyaza büründü!
İstanbul Kartal ilçesinin bulunan Aydos Ormanı'na kar yağdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda beyaz örtü oluştu.
Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.