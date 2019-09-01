Ayla Çelik kimdir, nereli? Ayla Çelik neden gündem oldu?

Son zamanların en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan şarkıcı Ayla Çelik, sosyal medyada gündem oldu. İşte Ayla Çelik'in gündem olmasının nedeni ve Ayla Çelik'in biyografisi...



AYLA ÇELİK KİMDİR?



Demet Akalın, Ebru Yaşar, Gökhan Tepe gibi pek çok isme şarkı veren Ayla Çelik, 29 Ekim 1973 tarihinde Ardahan'da dünyaya geldi. Öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olarak bitirdi, daha sonra müzik hayatına başladı. Müzikle olan profesyonel serüvenine Melih Kibar ile başladı. Çok sayıda reklam müziğini seslendirdi.



30 Temmuz 2007 tarihinde Belma Şahin ile birlikte kaydettikleri ortak albüm İstanbul Türküleri yayımlandı. 3 Aralık 2008'de "Bir Dönebilsem" adlı single çalışması piyasaya sürüldü.30 Eylül 2010 tarihinde ilk stüdyo albümü olan Lavanta'yı yayımladı.



2012 yılında Altın Kelebek Ödülleri ve Türkiye Müzik Ödülleri'nde bestesini Gökhan Tepe'nin yaptığı sözlerini kendisinin yazdığı Demet Akalın'ın Giderli 16 albümünde yer alan "Türkan" şarkısı ile yılın şarkısı ödülünü aldı. 2013 yılında Aysel Gürel'e saygı albümü olan Aysel'in'de yer alan "Olacak Olacak" şarkısını seslendirdi. 15 Ocak 2016 tarihinde Ben adlı ikinci stüdyo albümünü yayımladı. İkinci klip olarak Beyazıt Öztürk ile birlikte seslendirdiği "Bağdat" şarkısı yayımlandı.



AYLA ÇELİK NEDEN GÜNDEM OLDU?



Bugün verdiği bir röportajda, "Tam kadın nasıl oluyor? sorusuna; "Herkes unutmuş kadınlığı. ‘Ay ben yemek yapmayı bilmem, iki yumurta kıramam.’ diyen kadınlar var. Bunu bir de meziyet gibi anlatıyorlar. Kadınlık böyle olmaz. Kadın dediğin rahatına düşkün olmaz. O korse hep içinde olacak. Yemek yapmayı bilmeyen kadın mı olur?” diye cevap veren Ayla Çelik, sosyal medyada gündem oldu.