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30.08.2019 - 16:56| İHA

Aylardır bulunamadı! Karısı tekrar aranmasını istedi

Mersin'in Silifke ilçesinde balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Demir'i arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başlatıldı.

Aylardır bulunamadı! Karısı tekrar aranmasını istedi

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2018 tarihinde balık tutmak için evinden ayrılan Ahmet Demir'den haber alamayan ailesi, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. O tarihte şahsın kaybolduğu Göksu nehri ve civarında yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Demir'in eşinin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı müracaat sonrası arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Aylardır bulunamadı Karısı tekrar aranmasını istedi


28 Ağustos tarihinde başlatılan çalışmalara, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte, jandarma, sahil güvenlik, AFAD, AKUT ve deniz polisinden de personelin katıldığı bildirildi. Demir'i arama çalışmalarının Göksu nehrinin denize döküldüğü kısımda devam ettiği ifade edildi.

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