AYM: Wikipedia’yı yasaklamak ifade özgürlüğünün ihlalidir

İnternet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği savunuldu. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının altıya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi. Siteye erişim, “Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı” gerekçesiyle 29 Nisan 2017’de engellenmişti. AYM’nin kararının ardından Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, Twitter’dan Türk bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Tekrar hoşgeldin Türkiye” notunu düştü.



