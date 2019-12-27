MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AYM: Wikipedia’yı yasaklamak ifade özgürlüğünün ihlalidir
ABONE OL
27.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

AYM: Wikipedia’yı yasaklamak ifade özgürlüğünün ihlalidir

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AYM: Wikipedia’yı yasaklamak ifade özgürlüğünün ihlalidir

 İnternet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği savunuldu. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının altıya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi. Siteye erişim, “Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı” gerekçesiyle 29 Nisan 2017’de engellenmişti. AYM’nin kararının ardından Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, Twitter’dan Türk bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Tekrar hoşgeldin Türkiye” notunu düştü.

Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdıD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Hakkari ve Yüksekova'da eğitime kar engeli

Son dakika: Hakkari ve Yüksekova'da eğitime kar engeli

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber