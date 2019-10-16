Ayn el Arap-Menbiç bağlantısı kesiliyor









Barış Pınarı Harekâtı’nın 7. gününde çatışmalar Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn çevresinde yoğunlaştı. Menbiç’te belirlenen hedeflere zamanında varılması için harekât birlikleri, PYD/PKK’lı teröristlerin Ayn el Arap (Kobani)-Menbiç bağlantısını kesmek için Fırat nehrinin iki yakasını kontrol altına almaya çalışıyor.



Fırat’ın doğusu ve batısında kapsamlı harekâta devam eden TSK ve SMO birlikleri, stratejik noktalara doğru ilerleyişini sürdürüyor. Akçakale’nin 25 km. güneyinde bulunan Ayn İsa kasabasının batısında ilerleyen TSK ve SMO, kasabanın çevresindeki köyleri denetim altına almak için dün üç noktadan kapsamlı bir operasyona başladı.



Menbiç’e mevzileniyorlar



Birliklere obüsler ve tanklarla destek veriliyor. Kasaba çevresindeki terör mevzileri de etkili şekilde vuruldu. Ayn İsa ve Til Temir kasabalarını birbirine bağlayan M4 karayolunu denetime alan TSK ve SMO’nun hedefinin, Suriye rejim ordusunun giriş yaptığı öne sürülen Til Temir kasabası olduğu belirtildi.



Menbiç sınırında önceki gün PKK/YPG mevzi ve barınaklarına yönelik yoğun tank ve obüs atışları ile ilerleyen TSK ve SMO, sınır hattındaki köyleri tek tek kontrol altına alarak alanda ilerliyor. Harekâtın dünkü bölümünde Menbiç’in batısındaki Um Edeset el Ferat köyündeki terör örgütü noktaları yoğun top ve tank atışı ile vuruldu. Menbiç’in birçok köyünün yanı sıra Sacur Çayı çevresinde çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Cerablus’un güneyinden ilerleyen birlikler, Menbiç, Ayn el Arap (Kobani) arasındaki karayolu arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlıyor. Önceki gün Menbiç’e girdiği açıklanan Suriye rejim ordusu ise dün kent merkezinden dış kesimlere doğru mevzilenmeye başladı. Kentin çevresi ile içeriye ulaşan geçiş noktalarna rejim askeri konuşlandı.



Teröristler sivil kıyafetle kaçıyor



Barış Pınarı Harekâtı’nda, Resulayn ve Tel Abyad’ı kaybederek köşeye sıkışan PKK/YPG’li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi. Örgütün yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda mensuplarına talimat verdiği tespit edildi. TSK’nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı da ifade ediliyor.



Her yolu deniyorlar



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birliklerinin Fırat’ın doğusunda ilerleyişi sürüyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekâtı’nda Resulayn ve Tel Abyad’ın kontrol altına alınmasıyla, PKK/YPG’li teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.



Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Örgütün ayrıca tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.



Silah oyunu



Barış Pınarı Harekâtı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. TSK’nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor. Harekâtta ilk günlerden itibaren, yapılan istihbarat çalışmalarında PKK/YPG’li teröristlerin sivil giyinimli olduğu görüldü. Sivil kıyafetli silahlandırılan teröristlere ait görüntüler de sosyal medyaya yansımıştı. Güvenlik kaynakları, teröristlerin çatışmada etkisiz hale getirilmeleri durumunda, “Türkiye sivilleri katlediyor” yalanını ortaya attıklarını belirtiyor.