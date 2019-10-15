Ayn el Arap nerede? Ayn el Arap'a Kobani adı neden verildi?

Ayn el Arap, kahraman Türk ordusunun sınırımızda oluşturmak istediği güvenli koridor kapsamında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan kritik noktalardan birisi olarak dikkat çekiyor. Suriye iç savaşının başlamasının ardından Ayn el Arap, terör örgütü YPG tarafından kontrol altına alınmış ve 2012 yılında buraya Kobani adı verilmiştir.

AYN EL ARAP NEREDE, KOBANİ ADI NE ZAMAN VERİLDİ?

Kobani veya Ayn el-Arab Suriye'de bir kent. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. 54.681 nüfusa sahiptir. Nüfusunun yaklaşık %90'lık kesimini Kürtler oluşturmaktadır. 2012'de Kürt askeri gücü YPG'nin kontrolüne geçinceye kadar Suriye'nin Halep İli'nin, Ayne'l-Arap İlçesi'nin merkezi idi. Rojava yönetimi tarafından Kobani Kantonunun merkezi ilan edildi. Aynı zamanda kentte Türkmen (% 5), Arap (% 4) ve Ermeniler (% 1) de yaşamaktadır.

Kobani adı company (şirket) sözcüğünden gelir; 1911 yılında Bağdat Demir Yolu'nu yapan Deutsche Bank şirketine gönderme yapılmaktadır.

Osmanlı Devleti 170 köyün dahil olduğu bölgeye Osmanlıca "Arappınar" adını vermişti. İstasyonun etrafındaki şehir daha sonra büyüdü. O tarihlerde demiryolunun bugün sınırın böldüğü diğer bölgenin adına da Mürşitpınar adı verildi. Suriye Hükümeti 1980'lerde Araplaştırma politikaları gereğince Osmanlıca'daki Arappınar adını çevirerek (Ayn-el Arab) adını vermiştir.

Suriye İç Savaşı

YPG Eyn ül-Arap'ı 19 Temmuz 2012 tarihinde ele geçirdi ve resmi adını Kobanê olarak değiştirdi. Halk Koruma Birlikleri ve Kürt siyasetçiler, Suriye Kürdistanı'nın bir parçası olarak bir özerklik beklerken Temmuz 2012 yılından bu yana Kobani Kürt kontrolü altında kalmıştır.[9][10] 2 Temmuz 2014 yılından önce benzer daha az yoğun olaylardan sonra kasaba ve çevresindeki köyler IŞİD savaşçıları tarafından büyük bir saldırıya uğradı.[11] 16 Eylül'de IŞİD, Irak ordusundan ele geçirdikleri silahları kullanarak kentin batı ve güneyinden tam ölçekli bir saldırı ile kuşatmaya başlamıştır. Ancak 26 Ocak'ta YPG ABD Silahlı Kuvvetlerinin hava desteği ile IŞİD'i şehirden tam olarak çıkartarak IŞİD karşısında zafer elde etmişlerdir.