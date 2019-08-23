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23.08.2019 - 18:36| İHA

Aynı ilçede ikinci kez bulundu

Trakya Bölgesi’nde bir süredir doğalgaz araması yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulundu.

Aynı ilçede ikinci kez bulundu

Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi’ndeki çalışmalarına hız kattı. Bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştiren şirket, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğalgazı işlemeye başladı.

Aynı ilçede ikinci kez bulundu

Aynı ilçede ikinci rezerv

Şirket 2019’un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı’nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
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