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24.10.2019 - 12:42 | | İHA

Aynı yalanla dolandıracaktı! Suçüstü yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kendisini baş komiser olarak tanıtıp bir vatandaşı telefonla arayarak adının FETÖ'ye karıştığını ve para karşılığında kendisini kurtarabileceğini söyleyen şahıs, suçüstü yakalandı.

Aynı yalanla dolandıracaktı! Suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre Fatih O. (35) Akşehir’de yaşayan bir vatandaşı arayarak, adının Fethullahçı Terör Örgütü'ne karıştığını, kendisinin ise baş komiser olduğunu ve bu olaydan kurtulabilmesi için 100 bin TL paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Dolandırıcılık olayını öğrenen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun parayı çektiği bankada ve mağdurun evinde gerekli önlemi alarak parayı almaya gelecek olan zanlıyı beklemeye başladı. Vatandaşı tehdit ve ikna yöntemiyle dolandırmaya çalışan Fatih O., parayı almaya geldiği evden aldığı para ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bu şekilde başka illerde de telefonla dolandırıcılık yaptığı ve Akşehir’e Denizli’den kiraladığı bir araçla geldiği tespit edilen şüpheli, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

 

 

Yanan minibüs polis aracına çarparak böyle durabildiİstanbul Havalimanı girişinde seyir halindeyken alev almasının ardından freni boşalarak, yokuş aşağı giden minibüs, polis aracına çarptıktan sonra durabildi.
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