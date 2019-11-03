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03.11.2019 - 11:35 |

Aynı yerde 3 saatte 2 korkutan yangın!

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Lamos Kalesi yakınlarında hurdalar ve çalılarla kaplı arsada, 3 saat içinde çıkan 2 yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aynı yerde 3 saatte 2 korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki Lamos Kalesi yakınlarında içinde hurdaların döküldüğü çalılarla kaplı bir arsada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Ancak ilk yangından yaklaşık 3 saat sonra aynı bölgede ikinci bir yangın daha çıktı. Gelen ihbarla ekipler yangına bir kez daha müdahalede bulundu. Yangın büyümeden söndürüldü

Olay yerine gelen güvenlik ekiplerince yangınların çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı.

 

 

Merak edip geri döndü, bu halde bulduErzurum'un Şenkaya ilçesinde tüfekle vurulduğu belirlenen boz ayı telef oldu. Yöre sakinlerinden Eşref Kan (70), ayıyı yaralı gördüklerini, bir gün sonra da ölüsünü bulduklarını söyledi.
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