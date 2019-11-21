MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAynı yöntemle 3 evi soydular! O hırsızlar yakalandı
21.11.2019 - 16:59 | | İHA

Aynı yöntemle 3 evi soydular! O hırsızlar yakalandı

Aksaray’da, kapı dilini düşürüp girdikleri 3 evden, ziynet eşyası çalan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Üçyıldız (32) ile arkadaşı Arzu Şahin (20), mahkemece tutuklandı.

Aynı yöntemle 3 evi soydular! O hırsızlar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 3 evde bulunan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlığı 2 kişinin yaptığı ve evlere kapı dillerini düşürerek girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin Mehmet Üçyıldız ile arkadaşı Arzu Şahin olduğunun tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştüBrezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nin resmi sitesi zaman zaman çöküyor

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nin resmi sitesi zaman zaman çöküyor

Tam 1 saat alev alev yandı!

Tam 1 saat alev alev yandı!

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler allak bullak oldu

Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler allak bullak oldu

Sıradaki Haber