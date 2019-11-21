Aynı yöntemle 3 evi soydular! O hırsızlar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 3 evde bulunan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlığı 2 kişinin yaptığı ve evlere kapı dillerini düşürerek girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin Mehmet Üçyıldız ile arkadaşı Arzu Şahin olduğunun tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.