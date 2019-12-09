Ayşe Karaman davası bugün başlıyor

Ankara’da anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın anestezi uzmanı Özgür Tarhan’ın evinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan dava açılan Özgür Tarhan, mahkemede bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi bilgilerine başvurulan, biri anestezi uzmanı, diğeri anestezi teknikeri iki kişinin soruşturma kapsamında verdiği ifadeler dikkati çekti.

‘Bir hafta sonra ayrıldı’

Olay günü, Tarhan’ın çantasında bulunan, eczanelerde satılmayan ve sadece hastanelerin tedarik edebildiği medikal ürünler üzerinde parmak izleri çıkan E.M.T. ile R.Ü.’nün, ilaçları Tarhan’ın ameliyat sırasında ve sonrası yaşanan boşluk anında çantasına atma ihtimalinin olduğunu söyledikleri öğrenildi. Aynı operasyonlara giren ve yaklaşık bir yıldır Tarhan’ı tanıdığını ifade eden mesai arkadaşı E.M.T., “Ben kendisi gelmeden önce ameliyathanede malzemeleri çıkarıp hastaya göre hazırlardım. Ayşe Karaman isimli şahsı da yine aynı hastanede çalışmamızdan dolayı tanıyordum. Ancak kendisi ile bir samimiyetimiz yoktu. Ben işe girdikten bir hafta sonra işten ayrıldı” dedi.

Karaman ile Tarhan arasındaki ilişkiyi bilmediğini söyleyen E.M.T., şunları söyledi: “Kendisinin evini bilmem, hiç gitmedim. Parmak izimin bulunma sebebinin ancak bir şekilde açıklaması olabilir. O da ben ameliyat sırasında çıkarmış olduğum malzemelerde kullanılmayan, yani hastaya uymayan medikal malzemenin Özgür hoca tarafından ameliyathaneden alınarak çantanın içine konulması ile olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu medikal malzeme dışarıdan alınıp satılamaz ve ameliyathane dışında işe yaramaz. Bu durumdan faydalanıp medikal malzemeyi almış olduğunu sanıyorum.”

‘Dışarıya çıkarabilir’

R.Ü. ise şunları söyledi: “Özgür Tarhan isimli şahsı tanımam. Parmak izimin düştüğü ‘Chılecom endotracheal tube’ isimli medikal malzeme akciğer havalandırmasında kullanılan bir malzemedir. Medikal malzemelerin eczanelerden gelerek hastane içinde dağıtımını ben yapıyordum. Ancak ameliyathanede kullanılan bu medikal malzeme sadece ameliyathanelerde, acil bölümlerinde ve yoğun bakım ünitelerinde cihaza bağlı olmak suretiyle kullanılır. İşin bitimi ise bu malzeme atılır, bir daha kullanılmaz. Bu malzeme ameliyat ekibi tarafından dışarıya çıkarılabilir. Biz kullanmadığımız malzemeyi tekrar dolaplara koyarız.”

Tarhan’ın Karaman’a gönderdiği hakaret mesajlarI iddianamede

Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen dosyada, Özgür Tarhan’ın, Ayşe Karaman’a gönderdiği mesajlar da yer aldı. Tarhan’ın gönderdiği mesajlarda özetle şu ifadeler yer alıyor:

“Ben seni zorla tutamam. Sevmiyorsan sevmiyorum de. Ben seni ne kadar sevsem de sana ne kadar aşık da olsam zorla tutamam. Aralık ayında ben İstanbul’da bütün yaşadıklarınızı, bütün yazışmalarınızı 3 saat boyunca okudum ve yola çıktım. Bunun ne kadar acı verici bir durum olduğunu anlamanı beklemiyorum senden. Sonrasında oturup adam gibi bile konuşamadık, bitmiş gibi davrandın ama yılbaşı gecesini S. gibi adi bir köpekle geçirmeyi tercih ettin.”