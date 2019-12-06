Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi 24 Haziran'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin Sezer kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

14 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım tarihindeki duruşmaya katılmayan Selahattin Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

YAYLA EVİNDE YAKALANDI

Mahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer'in Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. 19 Kasım'da akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin Sezer'i yakalayarak, gözaltına aldı. Selahattin Sezer, 20 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

Selahattin Sezer'in avukatı, dün bir üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Selahattin Sezer'in tahliyesine karar verdi. Selahattin Sezer, gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

AVUKAT AÇIKLAMASI

Ayşenur Güven'in aile avukatı Müge Gezginci yaptığı açıklamada, tahliye kararına savcılığın itirazda bulunması gerektiğini söyledi. Kararın kendilerinde şok etkisi yarattığını kaydeden Gezginci, "Tutuklama kararının kamuoyu baskısıyla verildiğini düşünüyorum. Mahkemenin tahliye kararına inanamıyoruz. 'Hak, hukuk, adalet yerini buldu' diye sevinirken böyle bir karar çıktı. Boşuna sevinmişiz. Şu anda nasıl bir hukuki yol izleriz onu düşünüyoruz" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE'

Sanığın ailesinin gerek kendisini gerekse Ayşenur Güven'in ailesini ölümle tehdit ettiğini öne süren Müge Gezginci, "Dava süresince sürekli tehdit edildik. Hem benim hem de müvekkilimin ailesinin can güvenliği tehlikede. Sanığın tahliyesi bu tehlikeyi daha da artırmıştır" dedi.

'BU SAATTEN SONRA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Ayşenur Güven'in dayısı Ali Uysal ise bu saatten sonra can güvenliklerinin kalmadığını söyledi. Karara anlam veremediklerini vurgulayan Uysal, "Cumhuriyet savcısının itiraz etmesini bekliyoruz. Biz de avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz. Tahliye kararı çok yanlış. Suçlu bir insan serest bırakıldı. Şu an aramızda geziyor" dedi.