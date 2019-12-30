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30.12.2019 - 12:24 | | DHA

'Aysun abla'ya uyuşturucudan 11 yıl hapis!

Kayseri’de, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hicret Yalçı (38), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Aysun abla'ya uyuşturucudan 11 yıl hapis!

Polis ekipleri, ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde Hicret Yalçı'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada kapı pervazlarına saklanmış 141 gram esrar, 94 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. 2 yıl önce cezaevinden çıktığı belirlenen Hicret Yalçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aysun ablaya uyuşturucudan 11 yıl hapis

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Hicret Yalçı, "Ben, uyuşturucu kullanıcısıyım. Evimde bulunan uyuşturucunun bir bölümü kullanmak için aldığım uyuşturucudur. Kapı pervazında bulunanlar ise bozuk olduğu için iade etmek amacıyla sakladığım uyuşturuculardır" dedi.

Mahkeme heyeti, alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Yalçı'ya 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 11 yıl hapis, 22 bin TL para cezası verildi.

 

 

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