Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? Ayta Sözeri biyografisi

Ayta Sözeri, Kanal D ekranında yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında jüri üyeleri arasında yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen Benimle Söyle yarışmasında yaptığı yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken sert mizacı ve renkli kişiliği ile dikkat çeken Ayta Sözeri kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Ayta Sözeri kimdir?

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi.

Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.

Sinema ve dizilerde oyunculuk yapan Ayta Sözeri, şarkıcılık da yapmaktadır. Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan Ayta Sözeri, insan hakları ve LGBT aktivistidir.

2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayta Sözeri 2017 yılında Gülse Birsel’in Aile Arasında filminde de rol aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Hayat Bağları, Dadı, Arka Sokaklar, Kuzey Rüzgarı, Parmaklıklar Ardında, Dudaktan Kalbe, Akasya Durağı, Güneşi Gördüm, Kahramanlar, Teslimiyet, Kadın Krallığı, Papatyam, Acayip Hikayeler, Kayıp Şehir, Yalan Dünya, Hadi Ya, Paramparça, Ulan İstanbul, Tehlikeyle Flört, Koca Dünya, Aile Arasında, Meryem.