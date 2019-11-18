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18.11.2019 - 16:08 | | DHA

Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık sahillerinde, 2 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 385 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda; 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 can yeleği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca adli makamların talimatıyla insan kaçakçılığı şüphesiyle Y.K., D.Y., Y.C., Y.Ş. ve C.Z., gözaltına alındı. Kaçan N.K. ve M.K.'nin yakalanması için de çalışma yürütüldüğü belirtildi. Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.
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