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29.11.2019 - 11:19 | | DHA

Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahilinde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 98 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdiAkdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.
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