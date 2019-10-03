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03.10.2019 - 17:20 | | DHA

Ayvalık'ta 91 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Kongo ve Suriye uyruklu toplam 91 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 91 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta jandarma ekiplerince, yasa dışı geçişlere karşı çalışmalar devam ederken, Altınova Mahallesi Madra Çayı çevresinde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 22'si erkek, 28’i çocuk, 9'u kadın olmak üzere Suriye uyruklu 59 kaçak göçmeni yakalandı.

Ardından Tuzla mevkisine düzenlenen bir diğer operasyonda, Kongo uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kongo uyruklu 32 kaçak göçmen Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 59 kaçak göçmen ise kayıtlı oldukları illere gönderildi.

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