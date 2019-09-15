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15.09.2019 - 15:51 | | İHA

Az kalsın kül oluyordu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Az kalsın kül oluyordu!

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası yolu üzerinde Muratreis mevkiinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre arıcıların kovanlardaki balı alabilmek için kovanlara tütsüleme yaptıkları sırada kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edilen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Ayvalık Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çok kısa sürede yangın mahalline ulaşıp müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 çam ağacı zarar gördü.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangınla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

 

 

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