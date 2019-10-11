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11.10.2019 - 13:54 | | İHA

Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini açıkladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığını ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ”Bu anlamda, Türk hükümetinin de belirttiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye topraklarının bütünlüğü içinde terör tehdidini ortadan kaldırmak, mültecileri evlerine geri dönmesi, barış ve istikrar sağlamak için çalışacağından eminiz” ifadeleri yer aldı.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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