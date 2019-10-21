Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez kırsalındaki SMO üssüne sabah saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesindeki 1 SMO askeri şehit oldu, 4 SMO askeri ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar hayati tehlikesi olan 1 askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirdi. 3 asker ise Azez’deki hastanede tedaviye alındı.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.