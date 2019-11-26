Azize 2. bölüm fragmanları izle! Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Azize dizisi 2. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Salı akşamları ekrana gelen Azize dizisi 2. yeni bölümde Alpanlar'dan intikam almak için girdiği evde köşeye sıkılşıp kalan Hemşire Azize bu kıskaçtan nasıl kurtulacak? Abisinin ölümünün ardından gözler bir anda evdeki tek yabancı isim olan Azize'ye çevrileecek ve hemşirenin bir sırrı olduğu üzerinde durulacaktır. Azize 2. bölüm fragmanlarını izlemek ve dizi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz

AZİZE 2. BÖLÜM FRAGMANI

AZİZE DİZİSİ KONUSU

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi.

AZİZE 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AZİZE DİSİSİ OYUNCU KADROSU

Buğra Gülsoy (Kartal Alpan)

Hande Erçel (Azize Günay)

Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan)

Mustafa Avkıran (Barbaros Karakaya)

Duygu Sarışın (Asya Gündoğan)

Selen Öztürk (Tuna Alpan)

Tugay Mercan (Okan)

Başak Daşman (Yıldız Alpan)

Çetin Sarıkartal (İskender Alpan)

Orhan Kılıç (Adnan Bardar)

Serkan Altıntaş (Yaman Özsoy)

Asuman Çakır (Aynur Alpan)

Ufuk Şen (Hasan Alpan)

Ceylan Batı (Ceyda Alpan)

Zeynep Kızıltan (Gül Alpan)

Efekan Can (Kuzey Alpan)

Ece Miray (Selin Alpan)