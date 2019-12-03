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03.12.2019 - 09:58 |

Azize 3. bölüm fragman | Kartal, Azize’nin gerçek kimliğine ulaşabilecek mi?

Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Azize yeni bölümünde Kartal, Azize’nin gerçek kimliğine ulaşabilecek mi? merak konusu. İşte Azize yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Azize 3. bölüm fragman | Kartal, Azize’nin gerçek kimliğine ulaşabilecek mi?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Azize yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. İlk bölümünden bu yana büyük ilgi gören Azize dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciyi etkiliyor.

AZİZE 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan’ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal’ın gözetiminde yaşatmak zorundadır.

Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Azize ve Kartal’ın yolları Azize’nin kardeşinde kesişir. Azize Kartal’a yakalanmadan kaçmayı başarabilecek midir? Azize ve Kartal duyguları ve birbirlerinden sakladıkları sırları arasında kalırlar.

AZİZE FRAGMAN

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