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27.11.2019 - 00:11 |

Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Azize, 2. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarstı ve ortalık karıştı. Peki Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

AZİZE 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize’ye dönmüştür.

Azize kendisinden şüphelenen Kartal’dan kurtulmaya çalışırken Alpanların evinde sıkışıp kalacağından habersizdir. İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsmak üzeredir.

AZİZE 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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