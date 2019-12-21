Azize 5. bölüm fragmanı | Azize yeni bölümde gerçekler konuşuluyor...

Kanal D'nin yeni dizisi Azize 5. bölüm fragmanlarını yayınladı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte Azize yeni bölümden detaylar...

AZİZE 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize kardeşi için Alpanların evinde kalmaya çalışırken Balkan kendisini yaralayanın Azize olduğunu hatırlar. Azize’ye zarar verecekken Kartal onu abisinin ellerinden kurtarır ve bir dağ evine kaçırır. Şimdi herkesten uzakta baş başa kalmışlardır.

Kartal Azize’nin kalmak istemesinin sebebini öğrenmeden Azize’yi bırakmayacaktır. Azize gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal’a ne kadar güvendiğini fark eder. Belki de yardım isteyebileceği tek adam Kartal’dır. Azize’nin başına gelenlerden habersiz olan Kartal gerçekleri öğrendiğinde Azize’yi korumaya devam edecek midir?

AZİZE 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AZİZE 5. BÖLÜM FRAGMANI