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21.12.2019 - 11:48 |

Azize 5. bölüm fragmanı | Azize yeni bölümde gerçekler konuşuluyor...

Azize yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Artık cumartesi akşamları yayınlanan Azize'nin yeni bölümünde gerçekler konuşulacak. Azize ve Kartal başbaşa kaldıkları evde neler yaşayacak. Azize, hakkındakileri anlatacak mı? İşte Azize 5. bölüm fragmanı...

Azize 5. bölüm fragmanı | Azize yeni bölümde gerçekler konuşuluyor...

Kanal D'nin yeni dizisi Azize 5. bölüm fragmanlarını yayınladı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte Azize yeni bölümden detaylar...

AZİZE 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize kardeşi için Alpanların evinde kalmaya çalışırken Balkan kendisini yaralayanın Azize olduğunu hatırlar. Azize’ye zarar verecekken Kartal onu abisinin ellerinden kurtarır ve bir dağ evine kaçırır. Şimdi herkesten uzakta baş başa kalmışlardır.

Kartal Azize’nin kalmak istemesinin sebebini öğrenmeden Azize’yi bırakmayacaktır. Azize gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal’a ne kadar güvendiğini fark eder. Belki de yardım isteyebileceği tek adam Kartal’dır. Azize’nin başına gelenlerden habersiz olan Kartal gerçekleri öğrendiğinde Azize’yi korumaya devam edecek midir?

AZİZE 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AZİZE 5. BÖLÜM FRAGMANI

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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