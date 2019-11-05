Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları kimler? Dizinin konusu nedir?

Azize dizisi ne zaman yayınlanacak? Kanal D'de ekrana gelecek olan Azize için heyecan dorukta. Kasım ayında yayınlanacak olan Azize dizisinin net tarihi de belli oldu. İşte Azize dizisi hakkında merak edilenler...

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Azize dizisi 19 Kasım 2019 Salı günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

AZİZE OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak kaleme alıyor.

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşacak.

AZİZE FRAGMAN