Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Azize dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranında 1. bölümü ile Salı akşamı ekrana gelen Azize dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy yer alıyor. Ailesi Alpanlar tarafından yok edilen Melek yani Azize kendi ayakları üzerinde durmayı başarıp ailesinden geriye kalan tek isim olan kardeşi ile farklı bir hayata başlar. Alpanlar er yada geç Azize'nin elinden kardeşlerini aldıklarında intikam almak için adımlar atan Azize'nin yolu sürpriz bir aşkla kesilecektir.

AZİZE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Azize dizisinin çekimleri İstanbul'da Çekmeköy'de gerçekleşiyor. Ayrıca Beyoğlu ve Haliç gibi bölgelere de set kuruldu.

AZİZE DİSİSİ OYUNCU KADROSU

Buğra Gülsoy (Kartal Alpan)

Hande Erçel (Azize Günay)

Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan)

Mustafa Avkıran (Barbaros Karakaya)

Duygu Sarışın (Asya Gündoğan)

Selen Öztürk (Tuna Alpan)

Tugay Mercan (Okan)

Başak Daşman (Yıldız Alpan)

Çetin Sarıkartal (İskender Alpan)

Orhan Kılıç (Adnan Bardar)

Serkan Altıntaş (Yaman Özsoy)

Asuman Çakır (Aynur Alpan)

Ufuk Şen (Hasan Alpan)

Ceylan Batı (Ceyda Alpan)

Zeynep Kızıltan (Gül Alpan)

Efekan Can (Kuzey Alpan)

Ece Miray (Selin Alpan)