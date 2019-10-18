Azize dizisi yayın tarihi belli oldu mu? Başrol oyuncuları kimler?

Azize dizisi yayınlanan tanıtımı ile büyük beğeni topladı. Başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı film Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. Azize filmi bir intikam ve aşk hikayesini konu alacak. Hande Erçel dizide anne ve babasının mafya ailesi Alpanlar tarafından dağıtılmasının ardından tek varlığı olan kardeşi Yiğit ile birlikte yeni bir hayat kurmak için yola koyulur. Yıllar önce anne ve babasını elinden alan Alpan ailesi bu kez Azize'ni kardeşini elinden alacaktır.

AZİZE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide diğer rolleri Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal paylaşıyor.