Azize dizisi yeni fragman yayınlandı! Azize oyuncuları...

Kanal D'nin yeni dizisi Azize çok yakında izleyici ile buluşacak. Yeni dizi heyecanla beklenirken Azize'den bir fragman daha yayınlandı.

Sezonun iddialı yapımlarından olan dizi, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı.

AZİZE OYUNCULARI

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize'de, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

AZİZE YENİ FRAGMAN