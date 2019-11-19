Azize dizisinde Okan'ı canlandıran Tugay Mercan kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Azize dizisinde yer alan Tugay Mercan, daha önce Kızım dizisiyle ekrana gelmişti. Azize dizisinde Okan karakterini canlandıran Tugay Mercan kaç yaşında? Nereli? Tugay Mercan Azize dizisinde nasıl bir karakteri canlandırıyor?
Azize dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de yayınlanacak olan Azize dizisi Salı akşamları izleyici karşısına çıkacak. Tugay Mercan, Azize dizisinde Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur, adı Okan'dır.
TUGAY MERCAN KİMDİR?
10 Aralık 1982'de İstanbul'da doğan Tugay Mercan, sinema ve TV dizileri oyuncusudur. Lise eğitimini İstanbul Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı ve Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk okudu. Konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizi filmlerde de rol alan Mercan "Suskunlar (dizi)" adlı TV dizisinde canlandırdığı Zeki karakteri ile tanındı.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Külhanbeyi Operası : Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011
Aklı Havada (oyun) : Ahmet Önel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010
Gül'e Ağıt : Deniz Altun - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2009
Tersine Dünya : Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Günün Adamı : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2006
Rol aldığı dizi filmler
Azize - 2019- Kanal D
Kızım - Uğur Adıgüzel 2018-2019 Tv8
Muhteşem Yüzyıl Kösem - I.İbrahim - 2017 - Fox TV
Asla Vazgeçmem Nihat Durak - Cahit 2015 Show TV
A.Ş.K. : Faruk Turgut - Orhan - 2013 - Kanal D
Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Atv
Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - İsmail - 2012 - Kanal D
Suskunlar : Umur Turagay - Zeki(Yanık) - 2012 - Show TV
Es-Es : Bahadır İnce - Okan - 2009 - Atv