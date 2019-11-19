Azize dizisinde Okan'ı canlandıran Tugay Mercan kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Azize dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de yayınlanacak olan Azize dizisi Salı akşamları izleyici karşısına çıkacak. Tugay Mercan, Azize dizisinde Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur, adı Okan'dır.

TUGAY MERCAN KİMDİR?

10 Aralık 1982'de İstanbul'da doğan Tugay Mercan, sinema ve TV dizileri oyuncusudur. Lise eğitimini İstanbul Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı ve Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk okudu. Konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizi filmlerde de rol alan Mercan "Suskunlar (dizi)" adlı TV dizisinde canlandırdığı Zeki karakteri ile tanındı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Külhanbeyi Operası : Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada (oyun) : Ahmet Önel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Gül'e Ağıt : Deniz Altun - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2009

Tersine Dünya : Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Günün Adamı : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2006

Rol aldığı dizi filmler

Azize - 2019- Kanal D

Kızım - Uğur Adıgüzel 2018-2019 Tv8

Muhteşem Yüzyıl Kösem - I.İbrahim - 2017 - Fox TV

Asla Vazgeçmem Nihat Durak - Cahit 2015 Show TV

A.Ş.K. : Faruk Turgut - Orhan - 2013 - Kanal D

Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Atv

Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - İsmail - 2012 - Kanal D

Suskunlar : Umur Turagay - Zeki(Yanık) - 2012 - Show TV

Es-Es : Bahadır İnce - Okan - 2009 - Atv